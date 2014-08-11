Украинцы готовятся провести Марш Единства в разных городах мира - СМИ

Украинцы со всего мира готовятся провести Марш Единства.

Символическим маршем пройдут к российским дипломатическим учреждениям, призывая мир поддержать Украину, сообщает VIDIA, медиа портал украинской диаспоры.

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Марш состоится 16 августа. Его цель - призвать мир признать факт российской агрессии в Украине и заявить, что стране не нужны «миротворческие» войска с участием россиян, а украинцы всего мира хотят мира.

К акции присоединяются украинцы Киева, Торонто, Вашингтона, Филадельфии, Нью-Йорка, Детройта, Чикаго и других городов мира.