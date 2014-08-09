В Харькове между активистами Евромайдана и антимайдана произошли столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.00 начали пикет на площади Конституции возле входа в здание Харьковского городского совета активисты антимайдана.

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Около 50 активистов высказывались в поддержку хозяйственной и политической деятельности Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.

Вскоре к горсовету пришла колонна сторонников Евромайдана. Около 70 активистов с национальной символикой во время пикетирования требовали роспуска Харьковского городского совета и отставки Геннадия Кернеса.

Работники милиции, которые обеспечивали правопорядок на месте проведения акций, выстроились в шеренгу, перекрыв вход в помещение горсовета. Между участниками обеих акции произошли несколько словесных перепалок и небольших столкновений, некоторые бросались яйцами и обливались водой.

К зданию горсовета приехал подъемный кран и активисты с желто-голубыми лентами с его помощью повесили на фонари перед городским советом украинские национальные флаги, а также красно-черные флаги.