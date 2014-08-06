Кернес опроверг слухи об ухудшении состояния своего здоровья

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции после сессии городского совета Кернес высказал убеждение, что информация о плохом состояни его здоровья «преувеличивается сознательно определенными людьми».

«Я в действительности прошел еще одну помощь медицинскую, у меня были две операции, которые прошла одновременно. Одна операции была нейрохирургической, это касалось спинного мозга, она прошла успешно. Вторая операция была ортопедической, она также прошла успешно», - сказал Кернес.

Мэр отметил, что часть позвоночника, которая была повреждена пулей, восстановлена.

«Я готов к труду и обороне. Вместе со своей охраной», - добавил он.

Читайте такжеКернес считает, что "коррумпированная" милиция не расследует дело о покушении на негоКак сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 года во время пробежки неизвестный из огнестрельного оружия ранил Харьковского городского голову Кернеса. Мэр получил ранение в спину. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно самолетом отправили для продолжения лечение в Израиль, где он находился до 17 июня, после чего вернулся в Харьков.

В июле Кернес вылетал для плановой операции за пределы Украины. 14 июля он вернулся к выполнению обязанностей городского головы.