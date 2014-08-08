Большинство немцев считают Россию ответственной за ситуацию в Украине

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным немецким телеканалом ARD, 8 из 10 немцев убеждены, что именно на России лежит большая часть ответственности за эскалацию конфликта на востоке Украины, сообщает Deutsche Welle.

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Согласно этим данным, 70% респондентов считают, что на этом фоне новые более жесткие санкции Евросоюза против России были введены вполне логично. В то же время не все немцы готовы и в дальнейшем поддерживать санкции, если они будут иметь негативное влияние на экономику и рабочие места в Германии. В этом случае за санкции со стороны ЕС готовы выступать лишь 49% опрошенных.

В целом отношение немцев к России продолжает ухудшаться, свидетельствует опрос ARD: в настоящее время лишь 15% жителей Германии считают Россию достойным доверия партнером - это на 6% меньше, чем в начале июня. 82% опрошенных убеждены, что России нельзя доверять. В то же время 40% респондентов могут понять, что Россия чувствует угрозу со стороны Запада.

И все же немцы оптимистично оценивают будущее немецко-российских отношений. Лишь 36% опрошенных считают, что Россия и Запад перестали быть партнерами надолго. Противоположная точка зрения у 58% респондентов.

Телефонный опрос проводился 4-5 августа специалистами Института социологических исследований Infratest dimap. В нем приняли участие 1003 немецких граждан.