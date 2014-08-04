Из-за кризиса в Украине Германия отзывает соглашение с РФ о поставках вооружения

Об этом немецкой газете «Sueddeutsche Zeitung» сообщил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль.

Как пишет "Радио Свобода", отозвано разрешение на осуществление контракта с Россией со стороны одного из крупнейших производителей военной техники Германии - группы «Rheinmetall». Ранее проект был лишь приостановлен. Это произошло в марте текущего года, сразу после аннексии Россией Крыма.

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В 2011 году немецкий военный подрядчик «Rheinmetall» подписал контракт на строительство центра подготовки с симулятором боевых действий в Мулино, на юго-западе России, стоимостью около 100 миллионов евро. Предполагалось, что в нем можно будет тренировать 30 тысяч российских солдат в год. «Rheinmetall» отстаивал проект даже после вторжения в Крым, пока германское правительство наконец не настояло на его отмене.

Нынешнее решение в немецком правительстве объяснили соблюдением в отношении России санкций Евросоюза, которые предусматривают мораторий на продажу оружия Российской Федерации за ее действия в отношении Украины.