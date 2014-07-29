Санкции ЕС в отношении России могут быть ужесточены - Меркель

Эти меры, в зависимости от поведения России, могут быть пересмотрены, в том числе и усилены, заявила Меркель, сообщает РИА Новости.

"Теперь за российской стороной решить, пойдет ли она по пути деэскалации и сотрудничества. Санкции ЕС могут быть пересмотрены, но возможны и дальнейшие шаги", - цитирует Виртц слова Меркель.

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Как сообщал УНИАН, во вторник Евросоюз официально подтвердил, что согласовал пакет мер с экономическими санкциями против России, которые затронут доступ госбанков РФ к капиталу ЕС, экспорт вооружений и продукции двойного назначения, доступ к технологиям и оборудованию для нефтяной отрасли.