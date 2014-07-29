Евросоюз вводит санкции третьего уровня против России

Санкции будут касаться энергетического, финансового секторов и продукции военного и двойного назначения, то есть техники и аппаратуры, которую можно использовать как в мирных, так и в военный целях, рассказал в интервью службе новостей Yle премьер-министр Финляндии Александр Стубб . К тому же ограничения коснутся так называемых чувствительных технологий, добавил он.

В настоящее время известно, что финансовые санкции введут ограничения для российских государственных банков (включая имеющих долю госсобственности выше 50%) относительно их выхода на кредитный рынок и на использование финансовых инструментов, предусматривающих срок более 90 дней. Также запрещен выпуск госбанками евробондов и выпуск ими акций в пользу европейских владельцев.

Точно такие ограничения будут касаться государственных институтов России, корпораций и агентств с долей государственной собственности более 50%.

В сфере энергетики санкции коснутся нефтяного сектора - ЕС запретит экспорт и реэкспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, прежде всего - оборудования для глубоководного бурения.

Ограничения в сфере товаров военного назначения не повлияют на те контракты, которые были заключены раньше - этого требовала Франция. Таким образом она гарантировала завершение контракта по поставке в Россию вертолетоносцев "Мистраль".

Решение о введении новых санкций было принято на "рабочем" уровне, поскольку страны ЕС отказались от идеи проведения экстренного саммита, хотя несколько европейских лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, заявили о готовности прервать отпуск для участия во встрече, передает "Украинская правда".

По словам Александра Стубба, санкции вступят в силу сразу же после утверждения и будут действовать год. В свою очередь Reuters сообщает, что срок действия данных санкций составляет 3 месяца, после чего они могут быть пересмотрены.

Официальный документ будет обнародован в вестнике ЕС и немедленно вступит в силу в четверг, 31 июля.