Спецназ подавил беспорядки в психбольнице

Отряд полиции особого назначения этой ночью подавил беспорядки среди пациентов спецбольницы для осужденных психических больных, находящейся в поселке Маштаги близ Баку, передает "Новости-Азербайджан".

Как сообщил агентству главный врач первой республиканской психоневрологической больницы, на территории которой находится спецклиника, Гасан Расулов, ночью осужденные попытались устроить самосуд над одним из больных. Когда работники больницы помешали им это сделать, заключенные устроили беспорядки.

Администрации больницы пришлось вызвать для усмирения больных отряд полиции особого назначения. Были применены "особые меры", в частности, буйные пациенты были посажены в отдельные палаты-камеры. По словам главврача, раненых, погибших, сбежавших, а также жертв нет.

"Администрация больницы не стала прибегать к изменению режима содержания виновных, так как это не находится в ее компетенции", - сказал Расулов.

Закрытая клиника для осужденных психических больных была создана в годы независимости Азербайджана. В советские годы осужденных к принудительному лечению граждан Азербайджанской ССР отправляли в соответствующие клиники на территории РСФСР.