Шины с баррикад Майдана отправят на переработку

Коммунальные службы столицы продолжают разбирать баррикады в центре Киева. При этом представители самообороны сначала выбрали из них личные вещи участников Евромайдана, которые остались еще от зимних событий. В частности противогазы, каски, и сложили их перед баррикадой.

Ою этом пишет "Сегодня".

«Мы убираем те места баррикад, которые разрешают активисты. Например, на Институтской, из района Октябрьского дворца вывезли 6 самосвалов мусора, с Крещатика, 5, — 4 самосвала и генделык, который там находился. После пожара на Михайловской площади — 4 самосвала», — рассказал «Сегодня» гендиректор «Киевавтодора» Владимир Жуков.

По его словам, шины вывозят на Левобережку, там их принимают на переработку, а мусор - на полигон №5.