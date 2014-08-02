В РФ закрыли последнюю новостную программу, критично освещающую политику Путина

В России закрыли последнюю новостную программу - «Неделя» с Марианной Максимовской на канале «Рен-ТВ», - критично освещающую ситуацию в стране и политику российских властей, используя различные мнения при подготовке сюжетов, а не только провластные, как это делают новостные программы на всех других российских телеканалах.

Об этом в своем Facebook написал ведущий корреспондент «Недели» Роман Супер.

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«Никаких слез и соплей. Только любовь. Марианна. Спасибо. За каждый эфир, за каждый сюжет, за каждую подводку, за профессию, за дружбу, за то, что помогла спасти жену, за кругосветные командировки - от Копейска до Пхеньяна, за то, что показала страну и мир, за то, что рассказала, как надо, а как ни в коем случае. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Программу «Неделя» закрыли», - написал Супер. Также он сообщил, что ищет работу.

Программа «Неделя» с Марианной Максимовской выходила в эфир 11 лет.

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