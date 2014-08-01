На Харьковщине попытаются привлечь внимание к проблемам жителей зоны АТО ретро-автомобилями

Из Харькова в Славянск Донецкой области отправилась автоколонна ретро-автомобилей с гуманитарной помощью жителям, пострадавшим в результате боевых действий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, автобус с гуманитарной помощью сопровождает колонна ретро-автомобилей автоклуба «АВЕК».

Читайте такжеЖителям Славянска отдали долги по соцпомощи за два месяца

Как сообщил работник пресс-службы Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» Вадим Воротинский, в Славянск отправили медикаменты, продукты питания, одежду и предметы первой необходимости. Автомобили будут сопровождать автобус до города Изюм, после чего он уже сам поедет в Славянск.

По замыслу организаторов, привлечение к благотворительной акции ретро-автомобилей привлечет еще больше внимания общественности к проблемам людей, которые находятся в зоне АТО.

Читайте такжеВ Славянске сегодня возобновят работу троллейбусы – горсовет

«Собирать гуманитарную помощь становится все тяжелее. И наша акция направлена на то, чтобы как можно больше людей помогали тем мирным жителям, которые находятся на востоке страны», - отметил Воротинский.

Он также сообщил, что на будущей неделе груз с гуманитарной помощью отправят в наиболее пострадавшие районы Донецкой и Луганской областей.

Воротинский сообщил, что за последние полтора месяца «Фонд Александра Фельдмана» отправил мирным жителям в зоне АТО свыше 20 тонн груза с гуманитарной помощью, а также помог эвакуироваться оттуда более чем одной тысяче человек.