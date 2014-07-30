С начала АТО из восточных областей Украины перемещены 56 тысяч граждан - ГСЧС

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, руководитель Межведомственного координационного штаба Василий Стоецкий во время встречи с координатором по вопросам помощи посольства США в Украине Клиффордом Бондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины, в ходе встречи Стоецкий отметил, что спасатели круглосуточно оказывают помощь жителям восточных регионов, которые изъявили желание выехать в другие области для временного проживания. «Мы отработали схему перемещения граждан с территорий проведения АТО. Функционируют три транзитных пункта. В случае необходимости будут развернуты дополнительные пункты временного пребывания. В регионах есть приблизительно 5 тысяч объектов на 47 тысяч населения, но этот резерв может быть недостаточным», – сказал он. По его словам, для решения вопросов жизнеобеспечения жителей востока не хватает обогревателей, трансформаторов, генераторов и приборов для очистки воды.

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Стоецкий сообщил, что с 6 июля пиротехники ГСЧС Украины выявили и извлекли 5405 единиц взрывоопасных предметов: 388 единиц артиллерийских снарядов, 477 единиц минометных мин, 157 единиц боевых гранат, 40 единиц реактивных снарядов и 4342 единиц других взрывоопасных предметов. Пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины в целом обследовано 235, 27 га территорий и 552 здания.

В свою очередь Бонд предложил украинской стороне составить детальный перечень необходимой помощи для областей Украины по линии министерств и ведомств и передать представителям посольства США в Украине. Он пообещал, что в ближайшее время вопрос предоставления как гуманитарной, так и финансовой помощи для восстановления жизнеобеспечения освобожденных от оккупантов городов Украины и социального обеспечения людей, которые временно выехали из района проведения АТО, будет решен соответствующим образом.