Журналиста Агаркова сегодня передадут украинской стороне

По информации посольства Украины в России, задержанного в Воронеже журналиста, который с 18 июля находился в специализированном центре временного содержания иностранцев (населенный пункт Елизаветовка, Воронежская область), "сегодня планируется доставить судебным приставом РФ к одному из пунктов пропуска на украинско-российской границе в Харьковской области и передать украинской стороне".

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Напомним, Евгений Агарков был арестован представителями российской иммиграционной службы в Воронеже 18 июля из-за отсутствия аккредитации при министерстве иностранных дел России. Журналист поехал в Воронеж для освещения событий вокруг украинской летчицы Надежды Савченко, которую обвиняют в гибели вблизи Луганска российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые сотрудничали с террористами.

Административный суд признал Евгения Агаркова виновным в "нелегальной работе в качестве журналиста" и приговорил его к высылке из России и запретил 5 лет въезжать в страну. Журналисту также назначили штраф в размере 2 тыс. рублей (40 евро).