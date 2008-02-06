Ехануров подписал план перехода к контрактной армии

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал Перспективный план основных мероприятий по обеспечению перехода Вооруженных Сил Украины к комплектованию военнослужащими, проходящими воинскую службу по контракту на 2008-2010 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, во время подписания документа он отметил, что еще в 2002 году была утверждена Государственная программа перехода Вооруженных Сил Украины к комплектованию военнослужащими, которые проходят воинскую службу по контракту, до 2015 года. В 2005 году руководством государства было принято решение о сокращении сроков перехода Вооруженных Сил Украины на контрактную основу - до конца 2010 года.

По его словам, общая потребность средств на выполнение Плана составляет 49,6 млрд. грн.

“Цена программы 49,6 млрд. грн. Контрактная армия стоит дорого”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он объяснил, что только в 2008 году на эти нужды Министерству обороны необходимо 11 млрд. грн., в 2009 - 18 млрд. грн., а в 2010 году – 20,5 млрд. грн.

Говоря о распределении этих средств, глава оборонного ведомства сообщил, что 45,2% запланировано потратить на денежное содержание военнослужащих, 20,1% - на материально-техническое обеспечение, 13,2% - на подготовку войск, 12% - на строительство жилья и социальную сферу и 8,4% - на содержание военных городов и охрану объектов.

В то же время, он подчеркнул, что документ принят к исполнению Генштабом, но руководство военного ведомства вернется к этому вопросу сразу после изменений к Государственному бюджету Украины на 2008 год. Ю.ЕХАНУРОВ добавил, что по итогам внесенных изменений руководство Министерства обороны Украины информирует Президента Украины, Правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины о способности выполнить задачи по переходу Вооруженных Сил Украины до 2010 года на контрактный принцип комплектования.

“Все будет зависеть от того, каким будет бюджет”, - отметил он.

Он также подчеркнул, что только финансирование на уровне 2,5% ВВП, то есть на уровне 22,3 млрд. грн., способно обеспечить минимальные потребности для выполнения задач по переходу на контрактную армию до 2010 года.