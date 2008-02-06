Грищенко: Украина должна помогать, а не мешать вступлению России в ВТО

Украина должна способствовать, а не мешать вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам экс-министр иностранных дел Украины, министр оппозиционного правительства Виктора ЯНУКОВИЧА Константин ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что во время переговоров с Россией, которая сейчас вышла «на финальный этап вступления в ВТО», необходимо заботиться о том, чтобы Украина не потеряла возможности выхода на российские рынки.

Он отметил, что Украина должна «не мешать, а наоборот помогать российским партнерам стать членами ВТО».

Он отмечает, что тогда Украина и Россия «будут играть по одним правилам».

К.ГРИЩЕНКО отметил, что сейчас Украина должна заботиться о том, как помочь различным секторам экономики. Он отметил, что она должна быть взвешенной во время переговоров с Россией и отстаивать свои интересы, чтобы не потерять возможности выхода на российский рынок.

В интервью журналистам конгрессмен США Роберт ВЕКСЛЕР, который встречался с К.ГРИЩЕНКО, отметил, что у него создалось впечатление, что в Украине как со стороны коалиции, так и со стороны оппозиции «существует широкая поддержка вступления Украины в ВТО и всего, что с этим связано».

Он добавил, что в результате объективного анализа можно сделать вывод, что достаточно много подготовительной работы в этом направлении «было проведено при предыдущем правительстве».

По его словам, «все украинцы, независимо от их политических симпатий, могут считать своей победой – вступление в ВТО».