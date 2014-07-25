СМИ: Боевики грабят поселок Видное под Луганском
03:06, 25 июля 2014Общество
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Боевики "ЛНР" занялись мародерством в поселке Видное под Луганском, который находится недалеко от аэропорта и оставлен большинством жителей из-за боевых действий
REUTERS
Об этом сообщает сайт informator.lg.ua со ссылкой на очевидцев.
Как сообщают источники издания, по поселку ездят две машины "ЛНР" с боевиками. Террористы ищут пустые дома и выносят оттуда все, включая одежду.
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"На соседней от меня улице обносили дом. Две машины без номеров с наклейками "ЛНР" вывозили абсолютно все", – рассказал очевидец.
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