СМИ: Боевики грабят поселок Видное под Луганском

Об этом сообщает сайт informator.lg.ua со ссылкой на очевидцев.

Как сообщают источники издания, по поселку ездят две машины "ЛНР" с боевиками. Террористы ищут пустые дома и выносят оттуда все, включая одежду.

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"На соседней от меня улице обносили дом. Две машины без номеров с наклейками "ЛНР" вывозили абсолютно все", – рассказал очевидец.