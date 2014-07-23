В Луганске остановили работу паспортные столы

В связи с этим, в Центре административных услуг Луганска документы и заявления для обработки, временно не принимаются. Производится только выдача готовых документов, которые заявители подавали ранее.

Читайте такжеЛуганск прекратит обеззараживать питьевую воду - нет хлора

Как сообщили Еспресо.TV в пресс-службе Луганского городского совета, паспортные столы во всех районах Луганска также приостановили документооборот. Горожане могут получить готовые паспорта (заказанные ранее) и временные свидетельства, которые подтверждают личность гражданина Украины в Центре админуслуг. К выдаче подготовлен 91 паспорт и 18 удостоверений для горожан из всех районов города.

Центр административных услуг в Луганске перешел на сокращенный график работы.