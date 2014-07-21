Из Луганского аэропорта после разблокирования вывезли раненых - ”Права справа”

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв.

Он заверил, что данную информацию ему передали непосредственно военные, а также местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

«Луганский аэропорт разблокировали, то есть, колонна украинских военных прорвалась к десантникам. Всех раненых вывезли, пополнили боекомплект, запас боеприпасов, а также запасы воды и продовольствия», - сказал Снегирев.

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По его словам, десантники сейчас остаются в аэропорту, но изменили военную тактику – теперь не просто обороняются, а перешли в активное контрнаступление.

«Именно эти львовские десантники минувшей ночью разбили колонну боевиков, которая направлялась в Луганск и взяли под контроль село Георгиевку, которое фактически является пригородом Луганска», - объяснил активист.

По его словам, в настоящее время «перерезана транспортная артерия между Луганском и Красным Лучом, через которую шло снабжение боевиков со стороны России».