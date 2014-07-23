В Одессе хотят установить памятник Валерии Новодворской
15:40, 23 июля 2014Общество
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По словам одесского адвоката Олега Спыну, на памятник уже собрали 50 тыс. грн.
Фото: Константин Боровой / facebook.com
В Одессе хотят установить памятник Валерии Новодворской.
Как передает корреспондент УНИАН, о сборе средств на установку памятника сообщается на странице в Facebook адвоката Олега Спыну.
Он написал, что уже собрано 50 тыс. грн. Конкретного проекта памятника пока нет, место установки будет согласовано в дальнейшем.
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Как известно, российская оппозиционерка Валерия Новодворская скончалась 12 июля. Новодворская активно критиковала агрессивные действия России в отношении Грузии в 2008 году и в отношении Украины в 2014 году. С 1990 года была прихожанкой Украинской автокефальной православной церкви.
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