В Одессе хотят установить памятник Валерии Новодворской.

Как передает корреспондент УНИАН, о сборе средств на установку памятника сообщается на странице в Facebook адвоката Олега Спыну.

Он написал, что уже собрано 50 тыс. грн. Конкретного проекта памятника пока нет, место установки будет согласовано в дальнейшем.

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Как известно, российская оппозиционерка Валерия Новодворская скончалась 12 июля. Новодворская активно критиковала агрессивные действия России в отношении Грузии в 2008 году и в отношении Украины в 2014 году. С 1990 года была прихожанкой Украинской автокефальной православной церкви.