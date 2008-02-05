Дубина говорит, что ”Газ Украины” недосчитался 5,7 миллиардов

Дебиторская задолженность ДК “Газ Украины” на сегодняшний день составляет 5,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава НАК “Нафтогаз Украина” Олег ДУБИНА на совещании по вопросам финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

“Это касается теплокоммунэнерго и населения”, - отметил О.ДУБИНА, подчеркнув, что, по его мнению, это еще не полная сумма задолженности. "Еще по балансу надо посмотреть”, - подчеркнул О.ДУБИНА.

Справка УНИАН. Дочерняя компания "Газ Украины" была создана в конце 2000 года по решению Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" путем реорганизации и объединения Дочерней компании "Торговый дом "Газ Украины" и Главного управления "Головпобутгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины". Основными задачами ДК "Газ Украины" являются реализация природного и сжиженного газа на территории Украины населению, коммунально-бытовым предприятиям, бюджетным организациям.