Ахметов отказался помогать переселенцам из Донбасса в Одессе - губернатор Одесчины

Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Одесской области Игорь Палица.

Председатель Одесской обладминистрации три недели назад написал Ринату Ахметову письмо с просьбой профинансировать потребности донецких беженцев. В своем письме он указывал, что за период войны на Востоке Украины в Одессу прибыло большое количество беженцев, но в бюджете не заложено средств на проживание и питание переселенцев, поэтому Игорь Палица попросил финансовой помощи Ахметова. Но самый богатый человек Украины, по словам губернатора, отказалась это делать.

"Вчера пришло письмо-ответ с отказом. Его предприятия платят налоги, поэтому такие вопросы должно решать государство!", - пишет Игорь Палица. "Интересно, согласны ли одесситы, что б за деньги областного бюджета финансировать потребности приехавших к нам взрослых и работоспособных переселенцев с востока?! Лично я категорически против!!!", - высказался губернатор Одесской области.