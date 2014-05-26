BBC: Ахметов останется в Киеве "до стабилизации ситуации в Донецке"

Об этом BBC сообщили в пресс-службе бизнесмена.

В воскресенье протестующие против выборов президента пикетировали резиденцию Ахметова в Донецке. После пикета к митингующим обратился "глава правительства" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай и сообщил, что имение берут под охрану бойцы организации "Оплот", после чего призвал собравшихся разойтись.

Пресс-секретарь бизнесмена сообщила, что он должен был прилететь в город проголосовать, "но, как вы видите сами, возможности голосовать в городе нет".Читайте такжеВ Донецке террористы ушли от резиденции Ахметова, оставив вооруженную охрану

Ранее представители Донецкой народной республики объявили национализацию на Донбассе и сделали ряд резких заявлений против "олигархов" . А сам Ахметов выступил с заявлением, в котором поддержал единство Украины.