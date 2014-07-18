Канал «Северский Донец - Донбасс» заполнен водой до Волновахи - ДТЭК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Донецкоблэнерго» (ДТЭК).

В сообщении отметили, что дальше Волновахи вода не идет - шлюзы закрыты, так как решение о закрытии шлюзов было принято КП «Вода Донбасса» в связи с боевыми действиями в районе Карловки.

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В кранах потребителей вода уже появилась, но пока не везде ее можно использовать как питьевую, и, чтобы быть пригодной для питья, вода должна пройти обеззараживание, которое может длиться от 1 до 3 суток. В данной ситуации обезвоженными остаются еще ряд районов, в частности, Красноармейский и Добропольский.

В компании напомнили, что вода стала заполнять канал «Северский Донецк - Донбасс» с 14 июля, когда энергетики ДТЭК вместе с ремонтниками «Воды Донбасса» восстановили энергоснабжение насосных подстанций первого и второго подъема. На заполнение протяжения канала от Семеновки, где было повреждение, до Волновахи необходимо было 4 суток.