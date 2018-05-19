Переселенцы – не значит нахлебники

«Братская помощь» России - аннексия Крыма и развязывание войны на Востоке Украины – заставила более 40 тысяч украинцев из Крыма и Донбасса покинуть свои дома. Социальные службы по всей Украине помогают им с восстановлением документов для получения пенсий и других видов социальной помощи, местные власти озабочены расселением, а неравнодушные соотечественники готовы поделиться предметами первой необходимости – от медикаментов и посуды до бытовой техники (мелкой и покрупнее). А едва ли не самой острой проблемой вынужденных мигрантов остается трудоустройство.

Тем не менее, проблем переселенцев даже всем миром не решить. Особенно, если у самих внутренних мигрантов нет желания начать первыми. Уже несколько недель в социальных сетях «гуляют» рассказы, что жители восточных областей страны, переезжающие в центральную и западную Украину, ведут себя нагло и бесцеремонно, будто соотечественники, после того, как «услышали Донбасс», теперь должны его всячески опекать, холить и лелеять. Причем исключительно за свой счет. Отрицать сей факт глупо, так как, действительно, такие случаи имеют место быть. Но и о массовости этого явления говорить не стоит. УНИАН собрал несколько историй переселенцев, которые не желают не только называться «беженцами», но и не намерены превращаться в нахлебников.

Крымчане освоились на материке

Первыми с проблемой переезда, поиском нового жилья и работы, столкнулись крымчане. Один из них - Максим - русский, родился в России, и мог бы, при желании, уехать жить в Россию. Но, по его словам, желания такого не было. Мужчина считает себя украинцем, поэтому даже не захотел оставаться на оккупированной РФ территории и менять гражданство на российское: «Я вырос в Украине, в обществе жителей Украины. У меня здесь друзья. Я не могу предать это сообщество. Моя дочка подрастет и спросит: «Папа, а ты что предатель?» Что я ей отвечу? Жизнь очень короткая штука, чтобы терпеть предательство».

Максим – владелец частного предприятия, работающего в сфере IT-технологий, после аннексии Крыма решил уехать на материковую часть Украины и перерегистрировал свою фирму в Днепропетровске. «Кроме стандартного хамства регистратора в Едином центре из серии «не трогайте меня, я занята», в Днепропетровске все прошло нормально. Этот город я выбрал потому, что в нем проходит головная линия сопротивления сепаратистам и террористам на востоке. Это наша общая война и общая проблема», - рассказал бизнесмен.

По его словам, многие крымские предприниматели также открыли счета в городах материковой Украины и продолжают работать по украинскому законодательству. Собственно, его офис в Симферополе также продолжает работу, уже параллельно с Днепропетровским. Крымский бизнесмен намерен прочно обосноваться в Днепропетровске, так как уже нашел клиентов, снял помещение, нанял сотрудников. На сегодняшний день Максим живет на съемной квартире и, в скором времени, собирается перевезти сюда семью. Кроме того, планирует перевести из Крыма и часть сотрудников своей фирмы.

Максим убежден, что любой бизнес сложно поставить и непросто развивать. «Конкуренция есть, но нам есть, что предложить клиентам. Мы над этим работаем, развиваемся, учимся, отрабатываем новые услуги», - старается не вдаваться в коммерческие детали предприниматель.

Кроме собственного бизнеса, его волнует судьба Украины, события на Востоке страны. Как настоящий патриот Максим помогает украинской армии и спецбатальонам МВД – техникой, автомобилями, деньгами. Также бизнесмен оказывает помощь и поддержку Днепропетровскому координационному центру по размещению беженцев, в который он сам обращался за помощью сразу после переезда. В планах у бизнесмена – создание общественной организации предпринимателей, покинувших автономию. Максим уверен, что Крым вернется в Украину. Но сам переезжать на полуостров больше не намерен.

Крымские татары полюбили Галичину

В то же время, крымские татары, которые осваиваются на Львовщине с начала марта, придерживаются другого мнения: они не называли себя беженцами и не спешили распаковывать чемоданы, ожидая скорого возвращения домой. Однако «референдум» и последующая аннексия Крыма Российской Федерацией заставили их искать средства и возможности обустройства на западе Украины. Несмотря на проблемы, которые остаются актуальными со времени приезда первых жителей полуострова во Львовскую область – вопросы долговременного проживания и трудоустройства - крымчане рожают детей, подыскивают постоянное жилье, обустраивают собственный бизнес, учатся и даже продолжают заниматься научной деятельностью.

По словам координатора Крым SOS Алима Алиева, реализовать свой предпринимательский потенциал, в большей степени, получается у крымчан, поселившихся в самом Львове, так как в небольших городах области рабочих мест не хватает даже местному населению. В этой связи крымцы сетуют, что пока не могут заниматься сельским хозяйством, но уже обратились к местным властям с просьбой выделить им соответствующие земельные участки. По мнению Алима Алиева, это позволит крымским татарам решить и вопрос проживания, и вопрос трудоустройства. На сегодняшний день, представители власти идут навстречу крымчанам и для открытия бизнеса пока не требуют обязательной регистрации. Хотя именно этот вопрос все острее для временных переселенцев. Особенно для тех, кто хочет заниматься предпринимательской деятельностью.

Дело в том, что для размораживания депозитов, оставшихся в крымских банках, и других финансовых вопросов, крымчанам нужна временная регистрация. Но этот вопрос пока остается нерешенным, так как сами переселенцы из Крыма побаиваются штампа в паспорте с отметкой «временная регистрация». «Опасения связаны с тем, что из-за этого они могут потерять регистрацию в Крыму. Поэтому мы сейчас обсуждаем пути решения этого вопроса с местными властями. Крымчане предлагают ставить отметку о временной регистрации на отдельном бланке, без отметки в паспорте… Они адаптируются и обустраиваются на Львовщине, но каждый мечтает о скорейшем возвращении домой», - пояснил Алим Алиев.

Что касается сфер деятельности, в которых переселенцы находят себя, то они очень разнятся. Так, известная исследовательница крымскотатарской национальной одежды, этнограф Ульвие Аблаева, которая на полуострове была заместителем директора крымскотатарского исторического музея «Ларишес», во Львове пишет диссертацию и выступает соорганизатором «Фестин крымскотатарской культуры во Львове», запланированных на сентябрь.

Еще одна жительница полуострова – крымская татарка из Севастополя Севиль Канеева – по специальности стоматолог. Они с мужем приехали на Львовщину одни из первых, увозя из дома двоих дочерей (трехлетнюю Ясмин и пятилетнюю Рианту) и пожилых родителей. Поселившись на базе отдыха поселка Брюховичи возле Львова в конце марта, семья планировала со временем перебраться в Киев. Но, после знакомства с Галичиной, крымские татары влюбились в эту местность и окружающих людей. «Мы все еще лелеем надежду как можно скорее вернуться домой. Но обстоятельства таковы, что нужно быстрее обустроиться здесь и содержать себя. Поддержка от людей не должна быть вечной», - рассказала Севиль УНИАН.

В результате, после непродолжительных поисков, работу нашла и она, и ее супруг. В частности, женщина, прекрасно владеющая украинским языком, стала сотрудницей Миссии ООН по делам беженцев во Львове.

«Кризис – время возможностей»

В свою очередь, семья крымского татарина Шевкета открыла в апреле ресторан национальной кухни «Айше» в центре Львова. По словам мужчины, баранина, зелень, овощи и фрукты здесь ничем не отличаются от крымских. «Лучше всего я умею хорошо принимать и кормить людей, поэтому и открыл ресторан. У нас большая семья, которая оказалась в нелегком положении, а жить за что-то надо. Теперь это заведение помогает содержать семью… Я руководствуюсь принципом: кризис - время возможностей. Поэтому нашел помещение в аренду, без проблем оформил необходимые документы, теперь могу заниматься любимым делом и планирую развиваться дальше», - рассказывает Шевкет на красивом украинском языке.

Говорит, язык изучал в обычной крымской школе, а «шлифовал», общаясь с друзьями во Львове. Собственно, изначально, к друзьям он с семьей приехал только погостить. Но, когда «зеленые человечки» заполонили полуостров, крымские татары были вынуждены остаться.

Мужчина отмечает, что вся семья очень хочет вернуться домой, но когда это станет возможным, на сегодняшний день, неизвестно. «У нас ведь дома тоже бизнес, ведь большую семью нужно обеспечивать. К сожалению, теперь он почти не дает прибыли… А Львов – новая страница нашей жизни, которая открывает нам новые возможности. Блюда нашей национальной кухни пришлись посетителям по вкусу, поэтому есть спрос и мы можем сами на себя зарабатывать и даже предоставили работу еще восьмерым львовянам…

Мы грустим по дому, но пока нет намерения и возможности вернуться в Крым», - рассказал он УНИАН.

Наладил собственный бизнес по приготовлению блюд национальной кухни и другой представитель крымскотатарской общины – Рустем Эмиралиев. Не желая оставаться «на оккупированной территории под российским флагом», месяц назад он переехал на Галичину, открыл во Львове уже три заведения по изготовлению и продаже крымских чебуреков и запустил собственный цех-пекарню крымскотатарских сладостей.

Рустем выстроил этот «бизнес-план» еще до переезда. «Когда отправлялся во Львов, сразу рассмотрел несколько вариантов. У меня два высших образования: юрист и магистр госуправления. Но юристов здесь много, чиновников и политтехнологов - тоже. Чем еще заняться? Решил остановиться на своем небольшом таланте - стряпне. К счастью, у меня была финансовая возможность открыть маленькую чебуречную. Этим я и занялся… Сейчас работают три точки крымскотатарских чебуреков. Кроме этого, я нашел во Львове татар-переселенцев, которые умеют делать крымские сладости: медовую пахлаву, татарскую пахлаву и другие. Сейчас ищем клиентов и настраиваем бизнес. Уже есть пробные партии», - рассказал он УНИАН.

В результате, на сегодняшний день, обеспечивает не только себя: на его предприятиях работают две семьи из Крыма и львовяне.

«Если человек не хочет трудиться, то государство не должно его кормить за счет соотечественников»

Еще один крымчанин – кандидат экономических наук, доцент агротехнологического университета Анатолий Ковальский – в отличие от Рустема Эмиралиева не стал отказываться от возможности работать на госслужбе и, после вынужденного переезда с полуострова на материк, возглавил управление лесного и охотничьего хозяйства в Черновицкой области. В марте Анатолий попал в плен к сторонникам «зеленых человечков» и 11 дней просидел в холодном и сыром подвале где-то под Симферополем. «Я никогда не мог подумать, что в нашей стране могут быть люди, которые с такой ненавистью относились бы к своим соотечественникам. Никогда не думал, что в Украине есть столько предателей… «Наши» вели себя хуже фашистов», - поделился воспоминаниями Анатолий.

Как и у многих проукраинских жителей автономии, у Анатолия Ковальского, пока он был в плену, пытались выбить признание об источниках финансирования их проукраинской деятельности, местах дислокации «террористов из Правого сектора», которые якобы намеревались сорвать крымский «референдум», места сохранения оружия и т.д. В результате, не добившись признательных «показаний», пророссийские боевики отпустили заложников. Перед этим, правда, отобрав все имущество, которое сумели. В частности, Анатолий лишился автомобиля, всех вещей и документов, которые находились в машине. «В конце марта нас вывезли за Чонгар и передали украинским пограничникам. Оттуда пленников забрали активисты Автомайдана, доставили их в Киев, разместили в больницы и помогли приобрести кое-какую одежду. «Они нам очень помогли морально и финансово… Мне даже купили телефон, которым я и сейчас пользуюсь. Буду хранить его всю жизнь, как память», - рассказал Анатолий.

Подлечившись и восстановив документы, Анатолий Ковальский занялся поисками жилья, «потому что в Крым мы стали не въездными». В результате, мужчина переехал в Черновцы. По его словам, еще в 2006 году, когда к власти в Крыму пришла Партия регионов, он был уволен из сферы лесного хозяйства и отправлен «к родственным душам» - бандеровцам – в областное управление лесного хозяйства в Черновцы. Впрочем, когда ПР пришла и в эту область, он вернулся в Крым – преподавать в одном из ВУЗов. Теперь же, после выдворения с полуострова, Ковальский обратился к главе Госагентства лесных ресурсов Украины и попросил трудоустройства в Черновицкой области. Учитывая, что предыдущий руководитель управления лесного хозяйства области как раз уволился по собственному желанию, должность отдали вынужденному переселенцу.

«Внутренние мигранты должны попытаться работать и зарабатывать себе на жизнь. А, если человек не хочет трудиться, то государство не должно его кормить за счет соотечественников, - считает Анатолий Ковальский. – Нужно использовать все шансы, но без самостоятельных действий манны небесной от государства ждать не стоит. Функция центральной и местных властей – помочь работой, временным жильем, устроить детей переселенцев в детские сады, школы и ВУЗы, помочь пенсионерам. А трудоспособные граждане должны и сами искать возможности устроиться…Если бы мне не предложили эту работу, я нашел бы другую. Преподавал бы или даже обрабатывал бы огород, но на жизнь заработать сумел».

Главная помощь переселенцам – на местах

Собственно, государство помогать пытается, но пока получается не очень. Так, по словам министра социальной политики Людмилы Денисовой, для переселенцев действует упрощенная система трудоустройства: для того, чтобы встать на учет в государственных центрах занятости, достаточно предъявить какое-то удостоверение личности. Впрочем, несмотря на то, что база Центров насчитывает более 50 тыс. вакансий, в основном, это рабочие профессии: водители, строители, токари, слесари и т.д. Квалифицированным соискателям найти работу по специальности через государственный центр занятости – проблематично. Либо же приходится смириться с существующим положением дел и соглашаться на хоть какую-нибудь работу «на первое время». Для этого, к слову, предлагаются курсы переподготовки.

Помимо Центров занятости, жилье и работу можно искать на специально созданном для переселенцев правительственном портале. Сайт запустили в начале июля и, к сожалению, на сегодняшний день на этом ресурсе нормально функционирует, разве что, база данных временного жилья. Внутренние мигранты могут найти на сайте варианты размещения по выбранной ими области и району, увидеть количество свободных мест и узнать наличие поблизости школ и детских садов.

Впрочем, почти в каждой области страны работают центры помощи переселенцам. К примеру, в Днепропетровском центре объявления с вакансиями для внутренних мигрантов распечатывают и вывешивают прямо в коридоре. Переселенцы часто беспокоятся, что без документов (трудовой книжки, идентификационного номера или диплома) работу им не найти. Волонтеры также отмечают, что предложений трудоустройства для переселенцев много, но, к примеру, шахтерам найти работу по специальности не получится. Тем не менее, трудоустроиться все равно помогут. По словам сотрудника Днепропетровской ОГА Вадима Шебанова, если документы утеряны, на общественные работы желающих возьмут.

Не помогает государство – помогут волонтеры

Координацией помощи переселенцам занимаются и сами вынужденные мигранты, которые уже сумели «укрепить» свои позиции на новом месте. Так, в Черновицкой области в мае начала работать общественная организация «Крымчане Буковины», в других регионах, в том числе, на Львовщине, переселенцам помогает организация Крым SOS, Восток SOS и Донбасс SOS. Конечно, трудоустройство переселенцев не является основной деятельностью волонтеров. В большей степени они оказывают гуманитарную и юридическую помощь с поселением внутренних мигрантов в разных регионах Украины. Но, в случае появления вакансий, в поиске работы не откажут.

Еще одна волонтерская организация - Центр занятости свободных людей делает в своей работе ставку именно на социальную адаптацию переселенцев и их трудоустройство. Сообщество начинало свою работу еще во время Майдана, чтобы трудоустраивать тех, кто потерял работу из-за своей гражданской позиции. Теперь Центр занимается трудоустройством переселенцев, сотрудничая с несколькими сотнями компаний-работодателей. По словам волонтеров, больше всего предложений поступает для строителей, продавцов, операторов колл-центров и программистов. Желающих найти работу могут не только проконсультировать по поводу свободных вакансий, но помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Владимир Звенигородский, Ксения Нестеренко, Раиса Юргель