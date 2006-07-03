Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в восточной части местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях и в Крыму порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 22-27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 5-6 июля - переменная облачность. Без осадков, только днем местами на юге страны и в Карпатах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 18-20°, в восточной части местами 8-10°; днем 24-29°, в южных областях и на Закарпатье местами 30-32°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 15-20°.

7-13 июля - преимущественно без осадков, только в Карпатах и на Прикарпатье, 10 июля в северных, центральных, южных областях, 11 июля ночью в большинстве областей Украины, днем в южной части кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, на побережье морей местами 19-21°, днем 26-32°, 10-11 июля в Украине, кроме южных областей, 22-28°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 23-25°; по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

5-6 июля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

7-8 июля - без осадков. Температура постепенно повысится на 2-4°.