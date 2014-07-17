СБУ задержала директора Киевского бронетанкового завода

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что Главным управлением борьбы с коррупцией и организованной преступностью установлено, что в июне с.г. руководством завода было заключено соглашение на поставку 20 корпусов для БТР-3Е1 с одесским частным предприятием, которое не является их производителем и не имеет соответствующей лицензии на торговлю товарами военного назначения, а фактически осуществляет свою деятельность только в сфере предоставления охранных услуг.

Коммерческой фирме, которая даже не находится по указанному в договоре адресу, был перечислен аванс - 12 млн грн, хотя в соответствии с действующим законодательством и по условиям договора денежные средства должны были быть перечислены поставщику только после выполнения им заказа.

Деньги на поставку бронетранспортеров для нужд Национальной гвардии Украины были выделены из государственного бюджета.

Читайте такжеВ Киеве СБУ задержала человека, сообщившего о "заминировании" "5 канала"Однако до настоящего времени указанное частное предприятие корпуса для БТРов не поставило, а полученные средства перечислило на счет зарегистрированного в г. Вышгород общества с ограниченной ответственностью, которое перевело их в наличные.

14 июля с.г. по материалам инициированных СБУ проверок финансово-хозяйственной деятельности ГП „Киевский бронетанковый завод” прокуратурой Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанный руководитель завода помещен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения.