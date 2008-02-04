Завтра Ющенко обидится на Партию регионов окончательно

В случае завтрашнего блокирования работы Верховной Рады Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может окончательно отказаться от оглашения своего ежегодного послания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что коалиция настроена на поиск компромиссного решения с тем, чтобы Партия регионов пошла навстречу и разблокировала трибуну ВР. «Все это имеет смысл, если Партия регионов вообще настроена на парламентскую работу, если нет, то это уже завтра будет окончательно видно», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он добавил, что «в результате такой их (Партии регионов – УНИАН) позиции глава государства может отказаться, и отказаться уже окончательно от оглашения Ежегодного послания украинскому народу в Верховной Раде, которое предусмотрено Конституцией».

«Вместе с тем, это будет скорее демонстрация своей деструктивности со стороны Партии регионов, чем реальное препятствование главе государства, поскольку послание к украинскому народу он может обнародовать иным способом», - отметил В.КИРИЛЕНКО.