21 человек, в том числе 3 детей, отравились на свадьбе в Хмельницкой области

О цн сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 14-15 июля в инфекционное отделение Стрыйской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит госпитализированы 21 человек, в том числе 3 ребенка, которые 13 июля находились на свадьбе в г. Городок в кафе ”Вита”. Всего на свадьбе было около 100 человек", - сообщает ГСЧС.Читайте такжеВ Житомире количество людей, которые отравились в развлекательном заведении, возросло до 17

По состоянию на 7 часов 16 июля течение заболевания - средней и легкой степеней тяжести.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления ДСНС в Хмельницкой области.