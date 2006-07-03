В Украине подорожают ”массовые автомобили”

В Украине с 1 июля, в связи с переходом на экологические нормы Евро-2, запрещена продажа и регистрация автомобилей с карбюраторными, а также инжекторными двигателями без каталитических нейтрализаторов отработанных газов (катализаторов) – не отвечающими нормам Евро-2.

Это положение закреплено в Законе Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств” (№2739-IV от 6 июля 2005 года), соответствующая статья которого вступила в действие с 1 июля.

В эту категорию подпадают карбюраторные автомобили ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ. Автодилеры заранее знали о предстоящем запрете, поэтому постарались распродать все карбюраторные автомобили до 1 июля.

По оценкам экспертов, переход на экологические нормы Евро-2 приведет к удорожанию "массовых" автомобилей в Украине, рассчитанных на покупателя с невысоким уровнем доходов: ВАЗа - на 500 долл., запорожских - "Таврии", "Славуты" - на 400 долл., Lanos и Sens - на 200 долл.

Как сообщал УНИАН, в конце мая крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ, Запорожье) полностью перешел на производство автомобилей с двигателями, отвечающими нормам Евро-2.

* * * Требования Евро-2 регламентируют не только токсичность отработанных газов, но и состав воздушной среды вокруг автомобиля.