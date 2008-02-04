Как украинцы оценивают работу Тимошенко (соцопрос)

75,5% украинцев положительно относятся к тому, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО начало выплаты гражданам их сбережений Сбербанка СССР.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного «Украинским демократическим колом» по заказу Института политики 19-27 января 2008 года.

Негативно к этому относится только каждый десятый опрошенный (10,4%).

Наиболее положительное отношение к выплатам гражданам сбережений в Центральном (83,3%) и Западном (81,6%) регионах Украины. В Южном и Восточном регионах положительно относятся немногим более двух третей опрошенных – соответственно, 67,4% и 68,6%.

42,5% граждан считают, что выплата гражданам их сбережений в Сбербанке СССР будет реализована успешно. В то же время в этом имеют сомнение 27,8% опрошенных, а 29,7% не смогли определиться. Если в Восточном регионе треть (33,3%) считают, что выплата сбережений будет реализована успешно, то в Южном, Центральном и Западном регионах такого мнения придерживается больше респондентов – соответственно, 43,2%, 45,4% и 47,1%.

Украинцы, сравнивая успешность деятельности нескольких премьер-министров, определили, что наиболее успешно работает Ю.ТИМОШЕНКО - за это высказались 30,2% опрошенных. По мнению 22,8% респондентов, наиболее успешно в должности премьер-министра работал Виктор ЯНУКОВИЧ. На успешной деятельности Юрия ЕХАНУРОВА настаивали 2,2% опрошенных. В то же время 22,9% респондентов считают, что все работали плохо, а 21,9% не смогли определиться.

Об успешности деятельности премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО чаще всего высказывались в Западном (49,4%) и Центральном регионах (38,2%). В Южном регионе об этом говорили 19,9%, а в Восточном – 12,9%.

Об успешности деятельности В.ЯНУКОВИЧА в должности премьера чаще всего говорили в Восточном (43,9%) и Южном регионах (31,4%). В Центральном регионе таких насчитывается 11,4%, а в Западном – 6,5%.

По мнению 35,5% украинцев, робота правительства Ю.ТИМОШЕНКО будет успешнее, чем ее предшественников (точно такой же - 16,9%), менее успешной - 18,4%, не смогли определиться 29,2%.

59,4% жителей Западного региона считают, что робота правительства Ю.ТИМОШЕНКО будет успешнее ее предшественников. В Центральном регионе такого же мнения придерживаются 42,6%, в Южном – 22,4%, в Восточном – 18,2%.