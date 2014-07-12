Под Донецком идет бой, каждые 3-5 минут слышны взрывы

01:53, 12 июля 2014
Общество
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Сильный бой идет в населенном пункте Марьинка под Донецком.

Фото: www.62.ua

Об этом собщает Сегодня, со ссылкой на очевидцев.

 «Было несколько сигнальных ракет. Мощные взрывы уже не утихают полчаса!», - сообщают горожане.

Залпы взрывов раздаются с промежутком в 3-5 минут и слышны во многих районах Донецка. О выстрелах и вооруженных столкновениях непосредственно в городе очевидцы не сообщают.

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Как сообщают пользователи в соцсетях, в Марьинке пропала электроэнергия. Горит комбикормовый завод.

По данным местных жителей, слышны взрывы и стрельба в районе шахты Скочинского, ул. Бирюзова.

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