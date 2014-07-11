В Донецкой области на мине подорвался 24-летний пастух - СМИ

15:20, 11 июля 2014
Общество
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Пострадавший получил многочисленные ранения верхних частей тела и контузию. 

Фото: УНИАН

Во время выпаса скота на поле возле поселка Кожевня Шахтерского района Донецкой области 24-летний пастух подорвался на мине. Мужчина получил множественные ранения.

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах. 

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"24-летний мужчина подорвался на мине во время выпаса домашнего скота. Сейчас он находится в Снежнянской центральной городской больнице", -  сказал собеседник агентства. 

В результате пострадавший получил многочисленные ранения верхних частей тела и контузию. 

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