В Донецкой области на мине подорвался 24-летний пастух - СМИ

Во время выпаса скота на поле возле поселка Кожевня Шахтерского района Донецкой области 24-летний пастух подорвался на мине. Мужчина получил множественные ранения.

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

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"24-летний мужчина подорвался на мине во время выпаса домашнего скота. Сейчас он находится в Снежнянской центральной городской больнице", - сказал собеседник агентства.

В результате пострадавший получил многочисленные ранения верхних частей тела и контузию.