Боевики в зоне АТО минируют дороги, на фугасе подорвались украинские БТР и БМП - Тымчук

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Повсеместно террористы проводят минирование дорог, по которым силы АТО осуществляют перемещение личного состава и техники, а также осуществляют обеспечение подразделений",- подчеркнул эксперт. Читайте такжеВ Славянске нашли арсенал для партизанской войны российского производства

Так, близ н.п.Червоная Заря (Донецкая область) на фугасе подорвался БТР-80 сил АТО. 5 силовиков получили ранения.

В этом же районе также на фугасе подорвалась БМП-2. В боевой машине сдетонировал боезапас. 2 военнослужащих погибли, 6 ранены.

Он также подчеркнул, что в зоне АТО сохраняется напряженная ситуация. Наиболее нестабильная обстановка отмечается в районе г.Донецк, Горловка, Луганск, Антрацит, Северодонецк.