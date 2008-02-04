Ехануров посчитал, сколько военных понадобится для сохранения нейтралитета

В случае сохранения нейтрального статуса Украины Вооруженные Силы должны насчитывать 400 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, выступая на второй международной конференции «Новая Украина в новой Европе».

«Я могу сказать, что для обеспечения нейтрального статуса Украине необходимо иметь до 400 тысяч человек численность наших Вооруженных Сил и соответственно их обеспечивать», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он напомнил, что сейчас, во исполнение плана перехода на контрактную армию, в составе Вооруженных Сил насчитывается только 200 тысяч человек и продолжается сокращение.