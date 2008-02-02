Тимошенко отчиталась о перевыполнении плана

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о перевыполнении планов налоговых поступлений в бюджет на 762 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Мы закончили январь с перевыполнением плана на 762 млн. грн. Если взять январь 2007 года и сравнить с результатами января 2008 года, то мы получили поступлений на 48% больше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что на рынке уплаты налогов началась мощная детинизация. И это, по ее словам, является первым результатом работы практически всех государственных органов, и, прежде всего, Государственной налоговой администрации и Государственной таможенной службы.

«Государственная налоговая администрация, не смотря на то, что руководитель там работает всего несколько недель, смогла обеспечить прирост к уровню января 2007 года в размере 29% к плану – это практически дополнительно 514 млн. грн.», - уточнила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что руководитель Государственной таможенной службы Сергей БУРЯК продемонстрировал высоко профессиональную и эффективную работу.

«По сравнению с январем 2007 года поступления от таможенных платежей увеличились на 42%. Это тоже очень весомая цифра, это больше 2 млрд. грн. только по Государственной таможенной службе за 1 один месяц за счет детинизации всех процессов», - сообщила премьер-министр.