Кому достались «тигры» Роттердамского кинофестиваля

В нидерландском Роттердаме подведены итоги 37-го Международного кинофестиваля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, “тигров” Роттердамского кинофестиваля получили фильмы из Малайзии, Таиланда и Дании.

Жюри в составе 5 человек определило победителями картины “Прекрасный город” Адитии АССАРАТ, которая рассказывает об истории любви в городе на юге Таиланда, восстанавливающегося после цунами; “Цветы в кармане” малазийского режиссера ЛЬЮ Шенг Тата – подростковая драма и “Иди с миром, Джамиль” датского режиссера Омара ШАРГАУИ, рассказывающий о драме мести среди мусульманской молодежи Копенгагена.

Призы предусматривают также награду в 15 тыс. евро.

В своем заявлении жюри во главе с иранским режиссером Джафаром ПАНАХИ отметило, что фильм “Прекрасный город” был отмечен за “поражающие образы в фильме и свежую перспективу на катастрофу цунами”. Фильм “Цветы в кармане” отмечен за “очень взвешенный и осведомленный взгляд на мир ребенка”, а фильм “Иди с миром, Джамиль” – за “сильную режиссерскую и актерскую работу”.

Награду “FIPRESCI” – Международной федерации кинокритиков – получил фильм чилийского режиссера “Небо, Земля и Дождь”, фильм, рассказывающий о сельской драме трех женщин на юге Чили. Приз фонда Хьюберта Балса вручен бразильскому режиссеру Сандре КОГУТ за киноленту “Мутум”, приз Сети продвижения азиатского кино – кинокартине “Что на Земле я сделал не так?” режиссера НЬЮ Чен-Зера, а приз Нидерландской ассоциации кинокритиков KNF – российскому режиссеру Алексею БАЛАБАНОВУ за киноленту “Груз 200”.

Как сообщал УНИАН, 37-й Роттердамский кинофестиваль проходил с 23 января. Сегодня состоится официальная церемония закрытия фестиваля. В этом фестивале впервые за всю его историю в конкурсной программе принимал участие фильм “Las Meninas” украинского режиссера Игоря ПОДОЛЬЧАКА, интервью с которым размещено на сайте УНИАН .