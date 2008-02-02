Сегодня Ющенко посмотрит батальную инсценировку боя под Крутами

В субботу, 2 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черниговскую область.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главная цель поездки – участие главы государства в мероприятиях по случаю почтения памяти героев Крут.

Планируется, что в 13.00 Президент примет участие в церемонии возложения гирлянды к Мемориалу «Памяти Героев Крут». После этого запланировано короткое выступление главы государства.

Также В.ЮЩЕНКО посмотрит батально-историческую инсценировку боя под Крутами – воссоздание реальных событий 1918 года участниками военно-исторических клубов.

Аккредитацию представителей СМИ осуществляет пресс-служба Черниговской ОГА по тел.: 8 (0462) 67 54 50, 24 02 91.