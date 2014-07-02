Селянин из Прикарпатья подарил украинским военным собственный БТР

Житель прикарпатского села Пистынь Петр Третяк решил подарить украинской армии собственный БТР, говорится в сюжете спецвипуска ТСН.

Военную бронемашину полгода назад мужчина купил у хмельницких бизнесменов, и таким образом спас ее от резки на металлолом.

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В домашнем хозяйстве, говорит Третьяк, эта "вещь" оказалась совершенно ненужной. Поэтому, после капитального ремонта, БТР просто стоял в гараже.

По словам селянина, машина в идеальном состоянии, имеет все документы и даже номера.

В среду, 2 июля, Третьяк освятил БТР и отправил его в Луганск - батальону "Айдар".