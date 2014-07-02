Селянин из Прикарпатья подарил украинским военным собственный БТР
18:58, 02 июля 2014Общество
3
Бронемашина в идеальном состоянии, имеет все документы и даже номера.
Селянин отдал батальону "Айдар" свой БТР / ТСН
Житель прикарпатского села Пистынь Петр Третяк решил подарить украинской армии собственный БТР, говорится в сюжете спецвипуска ТСН.
Военную бронемашину полгода назад мужчина купил у хмельницких бизнесменов, и таким образом спас ее от резки на металлолом.
Читайте такжеНа Львовщине мужчина пожертвовал на приобретение амуниции для военных 60 тысяч гривен
В домашнем хозяйстве, говорит Третьяк, эта "вещь" оказалась совершенно ненужной. Поэтому, после капитального ремонта, БТР просто стоял в гараже.
По словам селянина, машина в идеальном состоянии, имеет все документы и даже номера.
В среду, 2 июля, Третьяк освятил БТР и отправил его в Луганск - батальону "Айдар".
Видео ТСН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter