На вече на Майдане обсудят Соглашение с ЕС и мирный план президента

Как сообщает Maidan Press Center, во время вече планируют обсудить вопросы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и продлении перемирия на востоке.

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Со сцены Майдана будут выступать представители батальонов «Азов» и «Донбасс», бойцы которых прибудут в Киев и присоединятся к участникам вече, представители Центрального совета сотен Майдана и общественные активисты.

Также на вече будет объявлено заявление сообществ Майдана и бойцов батальонов «Азов» и «Донбасс» относительно ситуации на востоке.