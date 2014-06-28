На вече на Майдане обсудят Соглашение с ЕС и мирный план президента
21:40, 28 июня 2014Общество
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Завтра в Киеве в 12.00 сообщества Майдана проведут пятое общественное Вече.
На вече обсудят ассоциацию с ЕС и перемирие на востоке / Фото УНИАН
Как сообщает Maidan Press Center, во время вече планируют обсудить вопросы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и продлении перемирия на востоке.
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Со сцены Майдана будут выступать представители батальонов «Азов» и «Донбасс», бойцы которых прибудут в Киев и присоединятся к участникам вече, представители Центрального совета сотен Майдана и общественные активисты.
Также на вече будет объявлено заявление сообществ Майдана и бойцов батальонов «Азов» и «Донбасс» относительно ситуации на востоке.
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