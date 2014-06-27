Дипломаты считают подписание ассоциации с ЕС событием уровня Крещения Руси

Об этом говорится в комментарии экспертов “Майдана иностранных дел” по случаю подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Так, в июне 2014 года зафиксировано два рекорда - значительный рост привлекательности европейского вектора интеграции (до 52,7%) и фактически обвал идеи-антагониста - вхождение в Таможенный союз (до 16,6%).

Наибольшую поддержку (желание усилить интеграцию или оставить сотрудничество на том же уровне) евроинтеграция получила в Западном и Центральном регионах 96,8% и 93,1%, за ними следуют Южный (65,8%) и Восточный (62,5%) регионы.

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Красноречивым является фактически зеркальная оценка отсутствия угроз Украине от ЕС (72,7%) и их наличие со стороны РФ (73%). Согласны с тем, что НАТО и США не представляют угрозу нашему государству 59,3% и 60,9%.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз завершили подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

Соглашение подписали в Брюсселе в рамках саммита ЕС президент Украины Петр Порошенко, президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и главы государств и правительств всех 27 стран-членов ЕС.

Соглашения об ассоциации с ЕС также подписали Грузия и Молдова.