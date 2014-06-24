В Шахтерске Донецкой области террористы захватили храм протестантской церкви
10:19, 24 июня 2014Общество
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Вооруженные боевики террористической организации "ДНР" захватили храм протестантской церкви «Слово жизни» города Шахтерска Донецкой области.
Reuters
Об этом сообщают «Донецкие вести».
Был также взят в плен пастор церкви Николай Калиниченко. По данным издания, позже пастора отпустили, отобрав у него автомобиль. "Также террористы объявили пастору, что если он будет продолжать заниматься религиозной деятельностью, то его расстреляют", - говорится в сообщении.
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Это уже седьмой случай в Донецкой области незаконного вторжения и захвата церковных зданий. "С ростом вооруженного напряжения растет религиозная нетерпимость", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о разгроме офиса и захвате здания церкви в Горловке, а также захвате здания церкви в Торезе.
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