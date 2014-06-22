В Тернополе проводят дворовую спартакиаду в знак протеста против застройки стадиона

Как передает корреспондент УНИАН, организовала соревнования общественная организация «Майдан» на территории стадиона «Текстерно», который хотят застроить, чтобы привлечь внимание общественности данной проблемы.

Во время соревнований пройдут семейные соревнования в эстафетах, настольных играх. Также состоится матч по регби-7, показательные выступления по фри-файту, панкратиону, гиревому спорту, фанк-аэробике, аероденсу.

Для молодых участников спартакиады организаторы предусмотрели конкурсы на самый большой мыльный пузырь, рисунка на асфальте, граффити, забрасывания мяча в баскетбольное кольцо.

Читайте такжеВ Тернополе по случаю Зеленых праздников памятники в центре города украсили мантиями и венками из листьевВо время праздника также будет представлена гигантская вышивка, которую молодые художники Тернополя творили свыше недели на заборе вокруг стадиона. Каждую из 30 плит размером 3х5 метров они разрисовали орнаментами вышивок, которые присущи той или иной области Украины.

Параллельно общественные организации города, которые входят в Объединение ради общины «ЯДРО», обратились в милицию с просьбой разобраться в ситуации и выяснить, на каких основаниях городской совет изменил целевое назначение стадиона, отдав его под застройку.