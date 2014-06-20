Днепропетровский облсовет выделил 1,2 млн гривень семьям погибших десантников в сбитом самолете Ил-76

Как передает корреспондент УНИАН, материальная помощь будут выделена за счет свободного остатка средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2014 года.

В решении сказано, что дотация из областного бюджета в сумме 1,2 млн грн будет предоставлена бюджетам 2 городов и 9 районов Днепропетровщины. После этого материальную помощь получат семьи погибших десантников.Читайте такжеДнепропетровский горсовет выделил по 100 тысяч гривень семьям погибших десантников

Также депутаты в начале сессии почтили память погибших бойцов минутой молчания.

Среди 49 погибших в сбитом под Луганском транспортном самолете Ил-76 военных 32 человека были из Днепропетровской области.

Справка УНИАН. 14 июня около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, было 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса «теракт».