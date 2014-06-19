Подеревянский: КГБист после допроса попросил почитать "что-то новенькое"

Один из самых популярных литераторов Украины Лесь Подеревянский считает, что он рос "антисоветским ребенком" без видимых на то причин, сказал он в интервью журналу Новое Время.

"Первые свои пьесы Подеревянский написал еще в юношестве. в 10-м классе его чуть не исключили из школы: он нарисовал два номера "подпольного антисоветского порнографического журнала Унитаз", которые разместил в школьном туалете. Но пронесло, школу он окончил - спасло хорошее отношение директора", - говорится в статье.

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Будущий классик продолжил писать и в студенческие годы, из-за чего неоднократно общался с представителями КГБ.

"Они всячески пытались меня перевоспитать, а я уходил в несознанку", - рассказывает Подеревянский.

По его словам, однажды "после трехчасового допроса "человек с рыбьими глазами" попросил что-нибудь новенькое: мол, "мы читаем и так ржем".

Читайте полностью интервью Леся Подеревянского в журнале Новое Время, №6 за 20 июня.