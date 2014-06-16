В Польше за попытку дать взятку задержали украинку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пограничной службы Польши.

”13 июня во время контроля легальности пребывания иностранцев в Польше задержана гражданка Украины, которая пыталась дать пограничнику 50 евро за то, чтобы он не применял к ней процедуру, согласно которой она была вынуждена покинуть польскую территорию”, - отметила пресс-служба.

Пограничник во время проверки документов украинки пришел к выводу, что она находилась в Польше не с той целью, которая была задекларирована при въезде в страну и для которой ей была выдана виза.

”Иностранка признала вину, и добровольно согласилась на наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком 2 года”, - отметили в пресс-службе.

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После оформления документов украинку отпустили, чтобы она добровольно выехала из Польши.

50 евро, которые она пыталась дать пограничнику, были конфискованы.

Как сообщал УНИАН, неправомерное использование визы, которое заключается в том, что, например, человек с туристической визой работает, остается самой частой причиной задержания граждан Украины в Польше.

В прошлом году за нарушение правил пребывания польские пограничники задержали 4,4 тыс. украинцев из более 700 тысяч, получивших польские визы.

Украинцы составляют самую многочисленную группу среди всех иностранцев, которые живут, работают и учатся в Польше. Право легального пребывания в стране год и более имеют почти 40 тыс. граждан Украины.