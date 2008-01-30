Могилевичу предъявлены официальные обвинения

Следствие предъявило в среду официальные обвинения в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру (он же Семен Могилевич) и Владимиру Некрасову.

Адвокаты заявляют, что их подзащитные отвергают все обвинения, и намерены добиваться их освобождения под залог.

По информации СМИ, Семен Могилевич - одна из крупнейших фигур преступного мира. Сообщается, что он разыскивался на протяжении многих лет правоохранительными органами разных стран, в том числе России, неоднократно менял фамилии и гражданство. На прошлой неделе он был задержан в Москве вместе с владельцем сети магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым.

Радио Свобода