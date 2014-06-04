Минобразования рекомендует ВУЗам Донбасса приостановить обучение

Как пояснила первый заместитель министра образования Инна Совсун, в случае со студентами на Донбассе ситуация следующая: министерство постоянно связывается с ВУЗами, и теперь в письменном порядке рекомендовало им приостановить обучение, или перевести на дистанционную форму, чтобы не подвергать студентов и педагогов опасности.

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Инна Совсун также отметила, что МОН получило только 2 обращения от студентов из Донбасса по переводу их на учебу в другие области.

«В связи с военными действиями, мы понимаем, что учебный процесс на Донбассе нормально проводить невозможно, поэтому МОН рекомендовал такой порядок: студентам невыпускных курсов перенести сессию на сентябрь, а студентам выпускных курсов сдавать государственные экзамены в дистанционном, электронном формате, чтобы не было необходимости приходить в ВУЗ, который неожиданно может быть захвачен или обстрелян», - подчеркнула Инна Совсун.