Медики призывают ВОЗ не ограничивать продажу электронных сигарет

31 мая мир отметил Всемирный день без табака. 26 лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провозгласила этот день днем отказа от вредной привычки. В то же время ведущие мировые и европейские ученые обеспокоены тем, что именно из-за действий ВОЗ мир может быть лишен инновационной альтернативы, призванной снизить вредное влияние курения на здоровье человека.

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Пятьдесят ученых и экспертов в сфере медицины из более, чем 15 стран мира в открытом письме к Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, Маргарет Чен, призвали ВОЗ противодействовать ограничениям продажи электронных сигарет. Ведь, по мнению ученых, именно этот «продукт можно считать наиболее серьезной инновацией в сфере здравоохранения 21-го столетия, призванного сберечь миллионы жизней».

К написанию данного письма ученых подтолкнул подготовительный документ заседания Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, авторы которого называют электронные сигареты «угрозой» и приравнивают их к обычным сигаретам. Ученые считают такой подход абсолютно безосновательным и уверены, что таким решением ВОЗ может лишь причинить вред борьбе с курением.

В своем письме ученые призывают ВОЗ признать, что не вся табачная продукция одинаково влияет на здоровье человека, а также, что «электронные сигареты имеют очень высокий потенциал для сокращения смертности, вызванной традиционным курением».