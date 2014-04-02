Табачный рынок Украины по-прежнему контролирует компания-монополист

Более двенадцати процентов табачных изделий в Украине продаются без налоговых и акцизных отчислений в бюджет, каждая восьмая сигарета в Украине - с "черного" рынка. Бюджет недополучает ежегодно от двух с половиной до трех миллиардов гривен несмотря на то, что производители, компании "Филип Моррис" (33% рынка), Джапан Тобакко (24%), Империал Тобакко (21%), Бритиш-Американ Тобакко (18%) входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины.

Об этом пишет издание "Обозреватель", называя основной причиной контрабанды и уклонения от налогов существование оптовых посредников, сообщает УкрИнформ.

"Между производителем и конечным потребителем стоит оптовый посредник. Ранее на этом рынке работали более тридцати посредников, однако, с приходом к власти Виктора Януковича "особые условия" создали российско-осетинскому бизнесмену Игорю Кесаеву, хозяину группы компаний "Мегаполис". Он скупил практически всех табачных оптовиков в Украине и создал на их месте компанию Торговую компанию "Мегаполис-Украина", - отмечается в публикации.Читайте такжеШоковая терапия: в Украине существенно подорожают лекарства, газ, алкоголь и табак

Антимонопольный комитет "не замечал" монополизации целого сегмента рынка, и "Мегаполис-Украина" перестроил рынок таким образом, что прибыль в рознице упала вдвое, а у оптовика-монополиста - выросла вчетверо.

Розничные торговцы вынужденно подняли цены на продукцию, а на рынок сразу же хлынула более дешевая контрабанда и контрафактная продукция. С момента появления "Мегаполиса" на украинском рынке "черный" рынок табачных изделий вырос в три с половиной раза.

Российские хозяева ООО "Мегаполис-Украина" до недавнего времени работали при полном содействии Виктора Януковича. Московский бизнесмен Кесаев, выходец из Осетии, контролирующий 70% российского табачного рынка, контролировал весь табачный опт Украины с благословения "семьи". В том числе, и ряд донецких компаний, к которым имели отношение отец и сын Щербани.

После смены власти пророссийский "Мегаполис-Украина" по-прежнему хозяйничает на табачном рынке, пишет издание. Василий Цушко уже не глава Антимонопольного комитета, но "Мегаполис-Украина" продолжает быть монополистом.

"Обозреватель" высказывает мнение, что об особых условиях для Кесаева с новой властью договорились "смотрящие" над табачным рынком, которых представляет одесский бизнесмен Борис Кауфман. Именно тот, который, по утверждению депутата Сергея Мищенко, организовал соратникам Януковича беспрепятственный вылет из подконтрольного ему аэропорта "Борисполь" .