Неизвестная, одетая медсестрой, взяла 4-дневного малыша у матери и скрылась

Сегодня днем из одесского роддома похищен новорожденный мальчик.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Одесской области, «установлено, что неизвестная женщина, одетая как медицинская сестра, взяла 4-дневного малыша у 23-летней матери якобы для того, чтобы сделать ему массаж. Однако незаметно вышла с ребенком из учреждения и скрылась в неизвестном направлении».

По факту хищения ребенка возбуждено уголовное дело. Милиция разыскивает женщину в возрасте 25-30 лет, ростом 165-170 см, среднего телосложения, смуглую, со следами от оспин или прыщей на лице, черными волосами ниже плеч и карими глазами. Возможно, это цыганка, которая говорит с молдавским акцентом, и представляется медработником.